Берлин, 4 июля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Volkswagen выложила в сеть информацию о своем новом прототипе Gen. E. Ожидается, что машина даст широкой публике понимание того, каково будет будущее немецкой компании в пространстве электромобилей, об этом 3 июля сообщил портал Сarwale.

Логотип Volkswagen

Издание предполагает, что в данном электрокаре можно увидеть намек на следующее поколение Golf. Автомобиль имеет много общих черт с популярной моделью. В бампере и фаре автомобиля расположены два световых элемента, которые образуют уникальную С-образную форму.

Сообщается, что в нижней части бампера расположены несколько радаров, которые являются частью системы автономного вождения. На ветровом стекле автомобиля расположена камера.

Двери прототипа выполнены по принципу «крыло чайки» и открываются вверх, дверные ручки фактически отсутствуют — они сделаны потайными. Сзади у автомобиля имеется массивный спойлер. Издание предполагает, что все это сделано для улучшения аэродинамических характеристик электромобиля.

Автор статьи отмечает, что выпустив данный прототип Volkswagen дала понять — она довольно серьезно относится к будущему электрических авто. Известно, что сейчас её эксперты работают над несколькими «зелеными» проектами. Компания хочет добиться лидерства в сегменте гибридных автомобилей и EV.

Напомним, 10 мая 2017 года Volkswagen объявила о том, что вложит в разработку экологичных автомобилей около € 9 млрд ($ 10,2 млрд). С соответствующим заявлениям на общем собрании компании выступил глава Volkswagen Маттиас Мюллер.