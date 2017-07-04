Ростов-на-Дону, 4 июля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Специалисты Ростовского онкоинститута бороться с раком будут вместе с врачами госпиталя Сеульского национального университета. Меморандум о сотрудничестве подписан в ходе визита делегации медиков из Южной Кореи на Дон. Об этом ИА REGNUM проинформировали в онкоцентре 4 июля.

Rnioi.ru Ростовский онкоинститут

«С коллегами из госпиталя Сеульского национального университета мы будем взаимодействовать в вопросах лечения рака молочной железы, печени, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, рака простаты и щитовидной железы. Мы также планируем сотрудничать в сфере внедрения нового медицинского оборудования и технологий», — прокомментировал генеральный директор Ростовского онкоинститута Олег Кит.

В рамках реализации соглашения будут проводиться научные конференции, мастер-классы по хирургии, обмен научным и клиническим опытом.

Ростовский онкологический институт на сегодняшний день является одним из крупнейших онкоцентров России. Избавляться от недуга на Дон приезжают жители Юга России и Северного Кавказа, а также других регионов.

3 июля стало известно, что в Ростове-на-Дону на условиях государственно-частного партнёрства будет построен новый онкоцентр. Его оснастят новейшим диагностическим и лечебным оборудованием, аналогов которого пока нет ни в Южном, ни в Северо-Кавказском федеральных округах. Лечение для пациентов с направлением будет проводиться бесплатно.