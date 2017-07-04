Киев, 4 июля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Вчера, 3 июля, в Донбассе наиболее «горячей точкой» было Приморское направление. Противоборствующие стороны применяют тяжелую ствольную артиллерию, реактивные системы «Град-П», БМП, БТР, минометы и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 4 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обсе

По данным Народной милиции ДНР, 3 июля украинские войска 23 раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населенных пунктов республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов Горловки поврежден дом на ул. Отбойная, 3. В Ясиноватой, на ул. Гоголя, 22, кв. 8, — прямое попадание пули в квартиру, посечена стена, остекление. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

При этом и.о. главы городской администрации Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что в городе в результате боев повреждены два жилых дома. «В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены дома в Горловке по улице Отбойная, 3, а также в Зайцево по улице Полетаева, 122», — сказал ДАН Приходько.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала три нарушения режима тишины со стороны киевских силовиков.

«За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении ЛНР.

В то же время министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник отметил, что сотрудники МГБ ЛНР обезвредили мину, установленную украинскими диверсантами на пути следования автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ. По нашим данным, в Луганске работала диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе минимум двух человек, в задачи которых, непосредственно, входила ликвидация международных наблюдателей. Украинская ДРГ отслеживала маршруты перемещения международных наблюдателей. На одном из них сотрудниками госбезопасности была обнаружена мина», — рассказал Пасечник.

Он сообщил, что силовики ЛНР задержали одного украинского диверсанта, который может быть причастен к подрыву автомобиля международных наблюдателей в районе села Пришиб (ЛНР) в апреле 2017 года. Пасечник уточнил, что 30 июня сотрудниками оперативно-следственной группы МГБ в лесополосе на выезде из Каменнобродского района Луганска был обнаружен легковой автомобиль, зарегистрированный в Винницкой области.

«В ходе осмотра транспортного средства обнаружены и изъяты специальные знаки различия украинской армии и видеорегистратор, выведенный из строя. Специалистам МГБ удалось восстановить данные. Материалы, полученные с видеоустройства, свидетельствуют о подготовке к покушению на представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. Предположительно, один из членов группы, зафиксированный на видеорегистраторе, причастен к подрыву автомобиля наблюдателей 23 апреля 2017 года в селе Пришиб Славяносербского района ЛНР. Хочу напомнить, что следственным отделом МГБ возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля миссии ОБСЕ и ведется следствие. В адрес руководителя миссии ОБСЕ неоднократно направлялись запросы о предоставлении информации, имеющей значение для предварительного расследования, а также о вызове свидетелей для дачи показаний. Однако до настоящего времени никакого ответа на указанные запросы не получено, что существенно затрудняет установление объективной истины по делу», — сказал он.

Министр также призвал сотрудников ОБСЕ согласовывать маршруты следования с НМ ЛНР.

«В очередной раз обращаюсь к международным представителям, действующим на территории республики. В целях вашей же безопасности рекомендую согласовывать с силовыми структурами ЛНР маршруты вашего передвижения. Последние события свидетельствуют о том, что спецслужбы Украины готовы к совершению любых провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в республике, дискредитацию силовых структур и органов власти, с целью введения вооруженной мониторинговой миссии ОБСЕ», — подчеркнул Пасечник.

Напомним, 23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района (ЛНР) на противотанковой мине подорвался один из двух автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск — село Сокольники. В результате происшествия один представитель миссии погиб, двое получили ранения. В Народной милиции и МГБ ЛНР заявили, что в районе Пришиба зафиксирована деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что вчера в результате обстрелов «двое украинских воинов погибли, ещё трое бойцов сил «АТО» получили огнестрельные ранения».

По его словам, войска ДНР и ЛНР 22 раза нарушили режим прекращения огня. Так, в Водяном (Приморское направление) ВС ДНР обстреляли позиции ВСУ из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов, а в Широкино — из вооружения БМП.

«По позициям украинских армейцев, которые держат оборону у Новотроицкого, Гнутово, Лебединского и Павлополя противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов», — сказал Миронович.

Он добавил, что украинские войска в Гнутово также накрыло огнем из ствольной артиллерии и переносных реактивных пусковых установок «Град — П» («Партизан»).

Миронович отметил, что в Авдеевке, Опытном и под Майорском (Донецкое направление) позиции ВСУ обстреливались из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Он также проинформировал, что в Новозвановке, Станице Луганской, Донце, Желтом и Валуйском (Луганское направление) украинские войска накрыло огнем «из гранатометов и стрелкового оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение тяжелого вооружения ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«Так, в районе населенного пункта Клиновое, 15 км до линии соприкосновения, выявлено местонахождение 10 САУ «Акация». В районе Красного Пахаря, 15 км до линии соприкосновения, отмечен регулярный подвоз боеприпасов для танков. В районе Артемовска, 20 км до линии соприкосновения, отмечено прибытие 13 единиц автомобильной техники», — сказал Басурин.

Напомним, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»), — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения…».