Париж, 4 июля, 2017, 11:43 — ИА Регнум.

Лидер крайне правой партии Франции Марин Ле Пен заявила 4 июня, что название ее партии «отслужило свое», сообщает BFMTV.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

С таким заявлением Ле Пен выступила в интервью, в рамках которого журналист задал ей вопрос, считает ли она, что «бренд» «Национальный фронт» отслужил свое? Ле Пен согласилась с такой постановкой вопроса.

«Еще пять лет назад я так не думала», — отметила Ле Пен. «Я всегда считала, что этот вопрос не является табуированной темой, потому что название не одно и то же, что и содержание».

«Он [бренд] не позволяет объединить под ним», — добавила Ле Пен, подчеркнув, что члены партии должны дать свое согласие на переименование «Национального фронта».

Напомним, лидер крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен потерпела поражение в начале мая в президентских выборах страны.

После этого она заявила, что необходимо пересмотреть политику партии, которая заслужила довольно непростую репутацию, в частности из-за заявлений отца Марин Ле Пен Жана Мари.