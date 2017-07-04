* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 4 июля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор афганской провинции Кунар Вахедулла Калимзай заявил, что удар беспилотника США уничтожил четырех боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 4 июля Associated Press.

Lt Col Leslie Pratt Беспилотный летательный аппарат армии США

В числе ликвидированных террористов находился полевой командир, подчеркнул губернатор.

Калимзай отметил, что разведывательные службы сообщили о гибели четырех боевиков, среди которых был известный полевой командир Хазрат Гул.

На территории Афганистана действуют две крупные террористические группировки: «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обе группировки противостоят правительственными войсками, а также ведут борьбу друг с другом.

Напомним, правительство Афганистана в последние месяцы столкнулось с возросшей угрозой террористов, вооруженные силы не могут справиться с этими вызовами. По этой причине США рассматривают возможность отправки в страну дополнительного контингента военнослужащих.