Киев, 4 июля, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк одобрил запрет властей на въезд в страну российских музыкантов. Без них «воздух будет чище», заявил Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

Миколи Василечка Зорян Шкиряк

«Я думаю, чем более жёстко будет действовать СБУ в контексте запрета въезда тех российских певцов, которые посещали аннексированный Крым, незаконно пересекли границу Украины, тем чище будет наш воздух от этой российской гадости», — отметил советник.

Он добавил, что приветствует жесткие методы, позволяющие обеспечить безопасность Украины. К таковым он отнес и запрет на въезд для артистов из России.

Шкиряк отметил, что в стране достаточно собственных исполнителей, и русские композиции практически не используются украинскими радиостанциями. Это дает Украине «возможность развиваться», пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российские музыканты Дельфин и Найк Борзов не смогли выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве — музыкантов не пустили на Украину из-за того, что они выступали в Крыму. Их пример — далеко не единственный, власти Украины запретили въезд в страну многим российским певцам и актерам. В черном списке украинского Минкультуры — 83 артиста, в их числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский.

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