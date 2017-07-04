Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Ученым Дальневосточного проекта по исследованию косаток (FEROP) впервые удалось снять на видео охоту стаи млекопитающих на кита, сообщила в интервью ТАСС сообщила научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета, биолог Татьяна Ивкович.

Stefan Thiesen Buntrabe Малая косатка

По ее словам, это удивительное событие. Ученые наблюдали саму охоту стаи косаток в Авачинском заливе, раньше удавалось увидеть лишь как они поедают добычу.

В этот раз жертвой стаи косаток стал небольшой кит малый полосатик, его длина — 12 метров. В охоте принимали участие семь животных, затем к ним присоединились еще четыре косатки, в том числе детеныши.

«Они его гнали, топили, чтобы он устал», — сказала биолог.

Охоту засняли с помощью квадрокоптера, звук записали гидрофонами. Запись звуков косаток — это также редкость, плотоядные косатки могут молчать часами.

Также каждое животное было сфотографировано и впоследствии его проверят по каталогу морских млекопитающих, который позволяет определить — встречалось ли это животное ученым ранее или нет и в какой точке мира.

Плотоядные косатки очень малочисленны. В целом по Дальнему Востоку — от Чукотки до Курил, в районе живут около 200 плотоядных косаток. На Камчатке их около 800, на Командорах — более 1 тыс. особей.