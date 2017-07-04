Донецк, 4 июля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 23 раза. Под огнем оказались 11 населенных пунктов.

Обстрелами украинской артиллерии был поврежден один дом в Ясиноватой, один дом в Горловке и еще один в Зайцево.

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По данным Украины, двое украинских силовиков погибли, трое получили ранения. Штаб «АТО» зафиксировал 22 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Широкино, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Опытного, Майорска, Новозвановки, Станицы Луганской, Донца, Желтого, Валуйского, Новотошковского.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после объявления независимости ДНР и ЛНР. Киев, объявив референдумы в республиках «незаконными», послал в Донбасс регулярную армию, включая тяжелую артиллерию, танки и авиацию.