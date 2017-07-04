Кировск, Ленинградская область, 4 июля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Кировском районе Ленинградской области при столкновении рейсового автобуса с «КамАЗом» пострадали семь человек, сообщает 4 июля «Пятый канал».

Https://vk.com/spb_today Авария с автобусом в Кировске (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Утром 4 июля автобус, следовавший по маршруту Шлиссельбург — Рыбацкое, столкнулся лоб в лоб с «КамАЗом» и вылетел на обочину.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек. Семь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 июля в Дагестане на 299 километре федеральной автодороги «Махачкала — Астрахань» водитель автобуса не справился с управлением и упал в кювет. По данным СМИ, в результате аварии есть погибшие.

Еще одно серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Татарстане в ночь на 2 июля. В результате столкновения с грузовиком автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.