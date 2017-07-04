Чита, 4 июля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Десятки пожаров, полыхающих на десятках тысяч гектаров леса в Забайкальском крае, послужили поводом для рабочей поездки заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентика в Читу. Сегодня, 4 июля, он встретился там с губернатором региона Натальей Ждановой.

Сайт Забайкальского края Тушение лесных пожаров в Забайкалье

«Обсуждались вопросы погашения кредиторской задолженности перед бюджетом Забайкальского края за 2016 год, выделения дополнительного финансирования региона на противопожарные цели. Также глава региона и руководитель Рослесхоза обсудили ситуацию с лесными пожарами на территории Забайкальского края», — сказано в сообщении официального портала Забайкальского края на этот счёт.

Между тем другие ресурсы сообщают куда больше любопытной информации. В частности, Забмедиа отмечает, что по итогам этой встречи журналистам было заявлено, что для тушения пожаров будут искусственно вызывать осадки. Говоря о новой технологии, Иван Валентик, в частности, отметил, что в прошлом году она тестировалась в Иркутске, и что полномочиями её использовать наделена авиалесоохрана.

«Сейчас по согласованию с Росгидрометом эта технология для искусственного вызова осадков будет применяться», — заявил чиновник.

Также местные СМИ сообщают, что ранее на заседании краевой чрезвычайной комиссии Иван Валентик упрекнул региональные власти в расхождении данных по лесным пожарам.

«64 тыс. га — это большое расхождение с данными Россельхоза. Я понимаю, что сложно в условиях задымления определить точную площадь, но нужно вносит корректировки. Эти данные должны корректироваться по инструментальным и авиационным замерам для того, чтобы можно было оценить и вовремя правильно среагировать», — заметил Валентик.

Также на сайте Федерального агентства лесного хозяйства можно найти информацию о заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров. В этом сообщении от 29 июня со ссылкой на Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу сказано, что Забайкальский край не принимает достаточных мер для удержания лесопожарной обстановки в регионе под контролем.

В связи с этим властям Забайкалья поручено представить детализированный отчет о расходовании средств на охрану лесов от пожаров для решения вопроса о выделении региону дополнительного финансирования из резервного фонда Рослехоза. Также Федеральный штаб отметил, что полномочия по охране лесов от пожаров переданы регионам, и Забайкальскому краю необходимо выделить дополнительное финансирование на мониторинг и тушение лесных пожаров.

Между тем, по данным Минприроды Забайкальского края, по состоянию на 14:00 (местн.) 4 июля в регионе действует 16 лесных пожаров в Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Красночикойском, Нерчинско-Заводском, Приаргунском, Сретенском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском районах близ н. п Тохтор, Жетково, Кондуй, Бура, Семиозерье, Ядрихино, Ямаровка, Солонечная, Чашино-Ильдикан, Кличка, Бори, Тупик, Вершино-Дарасунский, Новосалия, Хушенга, Харагун, Аксеново-Зилово. Общая площадь этих территорий составляет 5255 га, а покрытых лесом — 4352 га.

Кроме того, сообщается что 23 лесных пожара общей площадью 8224 га локализованы в Акшинском, Александрово-Заводском, Калганском, Карымском, Красночикойском, Кыринском, Оловяннинском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Хилокском районах близ н. п Нарасун, Онон-Борзя, Калга, Атамановка, Семиозерье, Шонуй, Шимбилик, Бурукун, Тарбальджей, Хара-Бырка, Гирюнино, Малета, Кандобаево, Сохотой, Большаково, Дешулан, Хилок, Хушенга, Могзон, Харагун.

В тушении огня участвуют 1008 человек, в том числе 327 парашютистов-десантников КГУ «Читинская авиабаза» и ФБУ «Авиалесоохрана», 276 сотрудников КГСАУ «Забайкаллесхоз», 103 специалиста лесной охраны ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», 101 представитель арендаторов, 201 привлеченный. Задействовано 167 единиц техники: 20 бульдозеров, 15 тракторов, 100 малых лесопожарных комплексов, 32 пожарные машины.

Вместе с тем, 42 действующих очага лесных пожаров (33,7 тыс. га, из которых лесом покрыты 8,4 тыс.), находящихся в труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Забайкальского края, тушить не будут.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — заявили забайкальские чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 июля, обеспечить неукоснительное соблюдение особого противопожарного режима в Туве, Якутии, Бурятии, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Иркутской области потребовал глава МЧС России Владимир Пучков.