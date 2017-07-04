Чикаго, США, 4 июля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Правоохранительные органы американского штата Иллинойс сообщили о задержании главного подозреваемого в похищении молодой студентки из КНР Чжан Иньинь, которая бесследно исчезла 9 июня 2016 года.

Lragir.am ФБР

28-летний Брендт Кристенсен был задержан у себя дома. Сотрудники ФБР задержали молодого человека спустя несколько дней прослушки его телефона, в ходе которой удалось установить, что Кристенсен причастен к исчезновению девушки, пишет «Жэньминь жибао».

В ходе предварительного слушания, которое продлилось всего 9 минут, судья отказал подозреваемому в освобождении под залог, а также назначил дату первого слушания дела. Заседание состоится 5 июля.

В случае, если вина Кристенсена будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение. Подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием и настаивает на своей невиновности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, затянувшиеся поиски пропавшей 9 июня студентки вызвали недовольство со стороны китайских граждан, чьи дети обучаются в США. Граждане КНР усомнились в компетентности сотрудников ФБР и полиции США, отметив, что их дети не находятся в безопасности.