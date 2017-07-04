Хабаровск, 4 июля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Игуану длиной более метра поймали на своём участке хабаровские дачники. О своей находке люди немедленно сообщили на местное телевидение, передает корреспондент ИА REGNUM

Bjørn Christian Tørrissen Игуана

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Первой игуану обнаружила собака. На ее лай пришла десятилетняя девочка — дочка хозяев дачи. Она и позвала родителей.

Никого экзотичнее медведя хабаровские дачники на своих участках никогда не видели. Поэтому, обнаружив диковинного зверя, который был бы куда более уместен в Южной Америке, они не на шутку испугались. Однако люди повели себя вполне хладнокровно: глава семьи уверенно вытащил перепуганное животное из-за собачьей будки, где оно пряталось, посадил в коробку. Игуану накормили зеленью. Затем дачники позвонили журналистам региональной телекомпании «Губерния». После того, как необычного гостя показали в эфире, на дачу примчались безутешные хозяева Гоши (выяснилось, что именно так зовут игуану).

Гоша живет в хабаровской семье уже более 7 лет. Для владельцев его уход в «самоволку» стал полной неожиданностью — раньше, по их словам, он вообще никакого интереса к улице не проявлял.

«Дети у нас маленькие, открыли дверь, вот он и ускользнул! Он у нас не в террариуме живет, гуляет по всему дому, где хочет. Как только собака наша его не заметила — непонятно!», — сокрушались хозяева Гоши.

Выяснилось, что Гоша гулял целых 5 дней, все это время он блуждал по окрестностям Хабаровска, питаясь травой.

Игуана — крупная растительная ящерица семейства игуановых, ведет дневной древесный образ жизни. Игуана считается мирным животным. Однако, её внешний вид и размер, порой достигающий полутора метров, может напугать неподготовленного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае самыми экзотическими животными, которые порой выходят к людям, являются медведи. Часто из тайги приходят лисы, которые людей не боятся вовсе и нередко попрошайничают у придорожных АЗС. На морском побережье рыбаки периодически обнаруживают акул, видят в море океанских гигантов — касаток. Иногда на берегу моря жители обнаруживают детенышей ластоногих — нерп, тюленей.