Москва, 4 июля, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий в три раза порог задолженности, при которой ограничивается выезд за границу, комитет по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Пороговую сумму предлагается повысить с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Нововведение не коснется должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев порог остается прежним — 10 тыс. рублей.

В случае принятия закона изменения вступят в силу с 1 октября 2017 года.

Ограничения на выезд за границу будут сняты в течение 24 часов с момента оплаты долга и появления информации об этом в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

По состоянию на 1 мая 2017 года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 млн должников, из которых 349,9 тыс. — должники по алиментам, сообщили ранее в ФССП. По данным службы, наиболее часто ограничение выезда применяется в Москве, Башкирии и Московской области.