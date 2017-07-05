Москва, 5 июля, 2017, 13:26 — ИА Регнум. 30 июня 2017 года Cognitive Technologies, которая занимается созданием беспилотного КамАЗа, сообщила, что выпущена новая версия системы помощи водителю, позволяющая распознавать большее количество дорожных знаков.

Цитата из видео Испытания КАМАЗа-беспилотника в Набережных Челнах. ПАО КАМАЗ Испытания беспилотного КАМАЗа

Ранее в числе знаков, которые система идентифицировала, был меньший набор дорожных знаков: ограничение скорости, проезд без остановки и ряд других.

Теперь, как прокомментировал информационному ресурсу «Вести Камаза"главный конструктор по инновационным автомобилям «КамАЗа» Сергей Назаренко, система грузового беспилотника знает и распознает обозначения: направления движения по полосам, начала и конца полосы, искусственной неровности, кругового движения, парковки и многое другое.

КамАЗ и Cognitive Technologies ведут совместную работу по этому направлению с 2015 года. Стратегия развития беспилотного транспорта КамАЗ имеет сроки реализации с 2017 до 2025 года. О следующих вехах в развитии функционала системы помощи водителю в компании не сообщают.

На данный момент у автопроизводителя имеется АВТОРОБОТ КАМАЗ 5350 на полноприводном шасси 6×6, заканчивается один из первых этапов по созданию системы помощи водителю отечественного производства. Кроме того, совместно с НАМИ был разработан и изготовлен прототип беспилотного пассажирского автобуса.

Сегодня у всех российских автопроизводителей имеются собственные и совместные программы развития беспилотного транспорта, но явного лидера пока нет. К примеру, ранее один из российских разработчиков сообщил о расширении функций беспилотного УАЗа.

Одним из сдерживающих факторов в сфере беспилотников специалисты считают действующее законодательство.