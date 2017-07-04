Киев, 4 июля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Порядка $50 млрд прямого ущерба понесла Украина в ходе гражданской войны в Донбассе, заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак во время семинара «Роуз-Рот», сообщает 4 июля УНН.

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По его словам, в Донбассе серьезно разрушена инфраструктура: энергетическая, транспортная, социальная и другая. Многие граждане остаются без работы. Руснак отметил, что только по предварительным расчетам военный конфликт в Донбассе обошелся Украине в $50 млрд.

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Ранее Иван Руснак в ходе семинара заявил, что во время гражданской войны погибли более 2,7 тыс. солдат ВСУ, больше 10 тыс. украинских военнослужащих оказались ранены.

Напомним, военный конфликт в Донбассе начался с агрессивных действий Киева, который не признал результаты референдума о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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Объявив референдум «незаконным» и назвав жителей республик «террористами» и «сепаратистами», правительство Украины начало полномасштабную гражданскую войну на территории Донбасса с применением артиллерии, танков и авиации.