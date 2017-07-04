Вашингтон, 4 июля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Google Chrome занимает первое место по популярности в мире среди браузеров. Об этом сообщает портал Neowin.net.

Google Google Chrome

Согласно отчетам исследовательских фирм NetMarketShare и StatCounter, за год доля браузера от Google увеличилась на 10,84%. В июле 2016 года она составляла 48,65%, а в июне 2017 года выросла до 59,49%.

Второе место по-прежнему занимает браузер Internet Explorer. Однако он существенно потерял свои позиции. Его доля уменьшилась на 14,81%. Если в июне 2017 года он удерживал треть рынка (31,65%), то в мае 2017 года этот показатель снизился до 16,84%.

На третьем месте — браузер Firefox, который увеличил свои показатели на 4,22% — с 7,8% до 12,02%. Среди других браузеров — приблизительно 5% рынка занимает Microsoft Edge, который поставляется совместно с Windows 10 уже в течение двух лет. Еще 3,5% — у браузера Safari.

Отметим, что эта статистическая информация получена на основе данных от 20 тыс. (NetMarketShare) и 2,5 млн (StatCounter) сайтов. Поэтому они могут не полностью отображать реальную ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Google намерены отказаться от сканирования сведений из электронной почты пользователей для персонализации рекламы, а также запустить функцию блокировки рекламы в браузере Chrome.