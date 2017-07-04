Москва, 4 июля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий основания для отмены решения о приеме в гражданство РФ, комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя Российской Федерации, и лицо нарушило обязанность соблюдать российской законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений в отношении вышеупомянутой обязанности. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отмены решения о предоставлении гражданства Российской Федерации.

При доработке законопроекта комитет поддержал поправку, которой уточняется, что ответственность за указанные преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками преступления.

«То есть в их отношении отмена решения о приеме в гражданство РФ применяться не будет», — заявил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

За что могут лишить гражданства?

Согласно тексту документа, ответственность последует не только за совершение преступления, но и за приготовление к преступлению или покушение на преступление.

Речь, по словам главы комитета Павла Крашенинникова, идет о следующих деяниях: совершение террористического акта, международного террористического акта; содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, в интернете к ее осуществлению; организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; захват заложников; угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; диверсия; организация деятельности экстремистской организации, сообщества; финансирование экстремистской деятельности.

Также сюда относятся следующие преступные деяния, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности: посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват или удержание власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

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Действия на опережение?

Достаточно обширный перечень преступлений, за совершение которых предполагается отмена решения о приеме в гражданство РФ, призван создать более широкое поле для действий «на опережение» со стороны правоохранительных органов в борьбе с террористическими угрозами, заявил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«По сути, законопроектом создается механизм, позволяющий своевременно реагировать на нынешние вызовы и угрозы, обезопасить общество на более ранних сроках подготовки терактов и избегать возможных трагических последствий», — заявил парламентарий.

Как сейчас

В действующем законодательстве установлен ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство. Одно из них — обязанность соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации. При этом решение о приобретении российского гражданства подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке.