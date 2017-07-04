Ростов-на-Дону, 4 июля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Купаться в родниковой воде на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону или использовать эту воду для каких-либо бытовых нужд можно. Причем всем желающим. Все природные источники находятся в федеральной собственности, а, значит, являются общедоступными водными объектами, передает ИА REGNUM 4 июля.

Https://ru.wikipedia.org, Rartat Парамоновские склады

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовано письмо от министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, в котором говорится: «Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд».

Кроме того, в ведомстве подчёркивают, что не допускается изменение водного режима родников, которое может привести к нарушению прав третьих лиц. Работы по изменению или обустройству природного водотока проводятся при условии сохранения его естественного происхождения.

«Совершенно очевидно, что теперь нашим родникам больше не грозит «канализационная» смерть. Предписание об учёте народного доступа к родникам при проектировании, оказывается, было передано в Минкульт ещё в 2016 году, однако «культурное» министерство проигнорировало этот факт», — отметил защитник Парамоновских складов, координатор общественной группы «Поток» Александр Сушков.

Стоит отметить, что налицо возможность создать на месте памятника архитектуры федерального значения, расположенного на улице Береговой, этнопарк.

Напомним, склады на берегу реки Дон, построенные в XIX веке, изначально выполняли функцию зернохранилища. Благодаря тем самым природным источникам в помещениях держалась постоянная и нужная температура воздуха. Свое название здания получили в честь своего хозяина — зернопромышленника Елпидифора Парамонова.

Объектом долгие годы никто не занимался, памятник архитектуры постепенно разрушался. А в январе 2016 года здесь был перекрыт природный родник и разрушен народный бассейн, что вызвало волну возмущения среди ростовчан. Доступ к природным источникам был заблокирован, сам родник — замурован в трубу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, у памятника есть инвестор, который в конце июня представил новый проект реконструкции складов. Но дизайн вызвал только многочасовые споры общественных деятелей и защитников памятника архитектуры.

«По мнению архитекторов и других специалистов, все великолепие Парамоновских складов должно быть сохранено. В эскизном проекте не учтено ничего, поэтому мы можем это уникальное место на тысячах квадратных метров потерять. И это не просто интересное строение, это уникальное историко-природное место. Там родники бьют, они все должны быть сохранены», — считает руководитель регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

По его словам, надо бережно относиться к каждому объекту памятника архитектуры. Это историко-природное место, которое должно стать «изюминкой» города-миллионника, быть общедоступным.

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