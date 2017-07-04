Москва, 4 июля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает во вторник, 4 июля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Награда присуждена за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами РФ и КНР», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию.

Ожидается, что 4 июля по итогам переговоров лидер двух стран подпишут план развития российско-китайских отношений и озвучат позиции государств по международным проблемам.

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