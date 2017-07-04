Берлин, 4 июля, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Одиннадцать глав государств, семь глав правительств, один министр финансов, представители органов ЕС и приглашенные «гости»: о том, кто будет присутствовать на международной встрече высшего уровня, написала 3 июля Die Zeit.

G20.org G20 в 2017

Для начала представители «Большой двадцатки»: канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, президент Южной Кореи Мун Джэин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Индии Наренда Моди, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, президент Индонезии Джоко Видодо, президент ЮАР Джейкоб Зума, президент Бразилии Мишел Темер (который, несмотря на политический скандал все же приедет на саммит), министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Джадаан (которого вместо себя послал Король Салман ибн Абд аль-Азиз ас-Сауд) и представители от ЕС: Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии и Дональд Туск, председатель Европейского совета.

Двенадцатый по счету ежегодный саммит пройдет в немецком городе Гамбург 7—8 июля 2017 года.

Помимо глав государств и правительств на нем будут присутствовать представители международных организаций: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной организаций здравоохранения и Организации объединенных наций.

Испания считается «постоянным гостем» саммита G20, поэтому от нее приедет премьер-министр Мариано Рахой.

Германия как страна-организатор саммита пригласила на встречу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг, премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна, а также председателя Африканского союза в 2017 году Альфа Конде (президент Гвинеи), президента организации «Новое партнерство для развития Африки» Маки Салла (президент Сенегала), и Нгуена Суана Фука от АТЭС (премьер-министр Вьетнама, страны-председателя АТЭС в 2017 году).

Сообщается, что на саммите G20 будут подняты такие вопросы как улучшение ситуации в Африке, борьба с изменением климата, международная торговля, борьба с терроризмом, кризис беженцев и другие международные проблемы.