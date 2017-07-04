Москва, 4 июля, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству утвердил текст присяги при вступлении в гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, на обсуждение нижней палаты парламента выносится следующий вариант:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Всего комитет обсудил 93 варианта, из них три было отобрано, на их основе представители всех фракций Государственной думы выработали единый текст и внесли в качестве поправки ко второму чтению законопроекта, пояснил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Согласно поправкам ко второму чтению, присяга должна приноситься лично, в торжественной обстановке перед Государственным гербом РФ и Государственным флагом Российской Федерации, в присутствии представителя соответствующего полномочного органа, ведающего делами о гражданстве.

Текст присяги собственноручно подписывается лицом, принесшим присягу, и направляется в соответствующий орган, ведающий делами о гражданстве. Сведения о принесении присяги будут публиковаться на официальном сайте (интернет-портале) указанного органа.