Луганск, 4 июля, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили о предотвращенном в Луганске теракте против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил глава Министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

По его словам, теракт планировали совершить украинские спецслужбы. Атаку готовила диверсионная группа из двух человек.

«Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал он.

По данным министерства, в задачи диверсионной группы украинских силовиков входила «ликвидация международных наблюдателей».

Ранее в ЛНР на мине подорвался патруль миссии ОБСЕ, инцидент произошел в апреле 2017 года. Тогда погиб один человек, двое получили ранения.

В Народной милиции ЛНР заявили, что атаку осуществили украинские диверсанты. В частности, заявили в республике, видеозапись подрыва велась с подконтрольной силовикам территории.