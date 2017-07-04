Москва, 4 июля, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет больше десяти встреч с лидерами других государств на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге. Об этом, как передает RT, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

По его словам, на данный момент уже полностью согласованы все будущие встречи Путина с президентами Франции и Южной Кореи, премьер-министром Японии, а также председателями Еврокомиссии и главой Турции.

Также, отметил Ушаков, глава РФ проведет встречи на «ногах» с премьер-министром Австралии, президентами ЮАР и Мексики.

Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге 7—8 июля 2017 года.

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