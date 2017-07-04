Вашингтон, 4 июля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. NASA разрабатывает небольшие ядерные реакторы, которые могут преодолеть один из последних технических барьеров на пути колонизации Марса. Об этом 3 июля сообщает The Independent.

Цитата из кф «Марсианин». реж Ридли Скотт. 2015.США, Великобритания Панорама Марса

По информации издания, тестирование реакторов, которые разрабатывались в течение трех лет, должно начаться в сентябре 2017 года. Компактные ядерные уствновки создаются в рамках проекта Kilopower. Мощность одного реактора составит 10 киловатт, высота — около двух метров.

Если опытные образцы пройдут необходимые тесты на Земле, NASA впоследствии планирует проверить их на Марсе. Требования к реакторам составляются исходя из того, что они предназначены для производства топлива, воздуха и воды, а также для подзарядки аккумуляторов для роверов и научного оборудования на красной планете.

Реакторы предназначены для обеспечения энергией миссии при отсутствии доступа к солнечному свету. По словам разработчиков, опираться исключительно на солнечную энергию невозможно, поскольку доля солнечного света, приходящаяся на Марс, составляет около трети от «земной» нормы.

Реакторы работают, расщепляя атомы урана и вырабатывая энергию, которая может быть преобразована в электричество. Предполагается, что для станции на Марсе, в которой будут находиться восемь человек, потребуется четыре подобных устройства.

Как ранее сообщало, в NASA намерены отправить пилотируемую миссию на Марс в начале 2030-х годов. При этом в ходе подготовки к перелету на Марс планируется высадка и годовая остановка астронавтов на Луне. Всего предполагается осуществить четыре пилотируемых полёта на Луну с 2018 по 2026 год.