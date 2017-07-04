Москва, 4 июля, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Корпорация «Роснефть» выступила с инициативой выплаты промежуточных дивидендов по итогам работы за первые шесть месяцев 2017 года. Об этом 4 июля пишут «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дивиденты

О предложении «Роснефти» сообщил источник, близкий к компании. Кроме того, сведения подтвердил и собеседник издания в одном из профильных ведомств. В компании от комментариев по теме отказались.

Издание напоминает, что 20 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным призвал того вернуться к вопросу о выплате компанией дивидендов, исходя из 50% от чистой прибыли. На годовом собрании акционеров Сечин предложил заняться вопросом о наращивании дивидендных выплат с 35% до 50% от прибыли по МСФО по итогам 2017 года. Акционеры компании поддержали выплаты 35% от чистой прибыли по МСФО дивидендов по итогам 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня была опубликована программная статья главы «Роснефти» Игоря Сечина, в которой он заявил о планах по повышению эффективности процессов нефтедобычи. Он отметил, что при таком условии существующие запасы позволят за 20 лет добыть на 500 млн тонн сырья больше, чем предусмотрено текущими техническими планами.

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