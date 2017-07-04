Бийск, Алтайский край, 4 июля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В смерти бийской пенсионерки, на которую осенью 2015 года упал остановочный павильон, обвинен местный предприниматель — собственник конструкции. Уголовное дело предусмотренное ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), направлено в суд. Об этом 4 июля сообщила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Светлана Шаповалова Бийск

По её словам, вина предпринимателя в том, что он, в нарушение требований нормативно-правовых актов, не проводил техническое обслуживание и периодические осмотры объекта, не осуществлял его ремонт. Кроме того, выяснилось, что павильон был сдан в аренду юридическим лицам, оказывающим рекламные услуги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2015 года сильные порывы ветра, достигавшие местами 25−30 м/с, спровоцировали на Алтае несколько чрезвычайных ситуаций, а в Бийске в тот день случилась трагедия на улице Васильева: стихия снесла остановочный павильон, который упал на 66-летнюю женщину, проходящую мимо. Медики, прибывшие на место ЧП, диагностировали у пострадавшей множественные переломы ребер с повреждением внутренних органов и закрытую черепно-мозговую травму. По свидетельству очевидцев, пострадавшая находилась в состоянии агонии и через несколько минут скончалась в машине скорой помощи.