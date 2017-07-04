Рим, 4 июля, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Комиссия ЕС готова обсудить проблему мигрантов и лиц, ищущих убежища, но «не будет принято никаких новых законодательных предложений», — заявила в понедельник, 3 июля, пресс-секретарь ЕС Наташа Бертод, охлаждая итальянский осторожный оптимизм по поводу общего европейского решения проблемы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Заявление пресс-секретаря передает издание Il Foglio. Согласно Брюсселю, необходимо лишь ускорить то что уже было согласовано прежде, так как проблема «не нова», и, следовательно, не будет никаких новых предложений.

Таким образом, на заседании Европейского Совета в Таллине, намеченном на четверг, будет обсуждаться иммиграция, но комиссия не будет предлагать какой-либо новый законодательный документ. Вполне вероятно, что встреча глав правительств Эстонии и Италия будет иметь менее позитивный исход, о котором вел речь на мини-саммите в Париже министр внутренних дел Италии Марко Миннити с коллегами из Германии и Франции.

Итальянская инициатива, как заметил премьер Паоло Джентилони, произвела некоторые первоначальные результаты. Но реальность, кажется, совсем другой:. как сообщают итальянские СМИ, в частности, информагентство ANSA, Франция и Испания уже ясно дали понять, что не разделяют итальянское предложение по перенаправлению некоторых судов НПО с мигрантами к берегам других европейских стран. Единственный пункт, по которому страны ЕС могут достичь соглашения в Таллине — пересмотреть критерии, согласно которым лица, ищущие убежища, могут быть переселены в ЕС по системе квот.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 2017 года в Италию прибыли более 83 тыс. беженцев, что на 20% больше аналогичного периода 2016 года.

Только за последнюю неделю, в период с 26 июня по 2 июля прибыли 12 тыс. мигрантов. Около 2300 человек за первые полгода погибли в Средиземном море.