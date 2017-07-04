Санкт-Петербург, 4 июля, 2017, 10:02 — ИА Регнум. На пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена началось предоставление услуги бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Пассажирам стал доступен безлимитный доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/с — этого достаточно для просмотра онлайн-видео высокого качества.

Wi-Fi

Услугу предоставляет компания «МаксимаТелеком», известная своей работой в московском метро. Ранее эта же компания с 30 мая текущего года обеспечила интернет на четвертой (оранжевой) линии петербургской подземки.

Специальное оборудование установлено на 36 составах пятой линии, в тоннелях смонтировано более 80-ти базовых станций. Сеть Wi-Fi стандарта 802.11ac позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне, отмечает пресс-служба компании.

При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию, подтвердив свой номер мобильного телефона, или авторизацию на портале госуслуг. Для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE в Москве и Петербурге, повторное прохождение идентификации на одном и том же устройстве не требуется.

Как отмечают в компании, по итогам первого месяца работы сети на четвертой линии, наиболее востребован интернет в метро пассажирами в возрасте 25−34, на них приходится 51% от всех интернет-сессий. Около трети пользователей — молодежь в возрасте 18−24. При этом 97% подключений происходит со смартфонов, из которых 55% работают под управлением операционной системы Android, 42% — на iOS, еще 3% — на платформе Windows.

Как напоминают в компании, запуск сети Wi-Fi — часть подготовки Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году.

«К концу года, по плану, возможность воспользоваться ресурсами глобальной сети в поездах появится у всех пассажиров подземки», — сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

«Следующей линией, где появится бесплатный Wi-Fi будет зеленая — сделаем подарок пассажирам до конца лета», — добавил Игорь Калюжный, генеральный директор компании «МаксимаТелеком СЗ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, компания осуществила проект на собственные и заемные средства, без привлечения бюджетного финансирования. Проект должен окупиться за счет рекламы и дополнительных сервисов как для пользователей, так и для партнеров.