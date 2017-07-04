Вашингтон, 4 июля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Американские ученые пришли к выводу, что атмосфера Луны при ее формировании состояла не из газов, а из паров металлов. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Корнеллского университета.

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Исследователи при помощи компьютерного моделирования воссоздали модель Луны сразу после ее формирования. При этом, по их мнению, атмосфера спутника Земли в то время состояла не из газов, а паров металлов — кальция, железа, алюминия, магния, титана.

Такая атмосфера характеризовалась сверхзвуковыми ветрами, которые переносили значительные количества летучих веществ и, вероятно, генерировали волны океана магмы.

Существование этой атмосферы могло повлиять на распределение этих веществ и создать асимметрию температуры на разных сторонах Луны. На ее обратной стороне температура атмосферы была значительно ниже, чем на видимой стороне. Эти процессы могли влиять на поток и охлаждение магмы.

По словам ученых, понимание внешнего вида и атмосферы Луны сразу после образования позволит лучше понять, в каких условиях существуют планеты у красных карликов.