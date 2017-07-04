Благовещенск, 4 июля, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В Амурской области определилась ещё одна выпускница, которая смогла сдать ЕГЭ на 100 баллов. Мехдиева Айсель Наги кызы единственная в регионе показала высший результат при сдаче экзамена по химии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Победительница регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии-2016 года Айсель Мехдиева стала 26 стобалльником в Амурской области. Выпускница лицея №8 города Тында не только смогла справиться со всеми заданиями по химии, но и набрала наибольшее количество баллов за три ЕГЭ среди девушек — 292 балла.

По словам самой Айсель, свою жизнь она намерена связать с медициной.

Второй результат на ЕГЭ по химии показала ещё одна жительницы Тынды — выпускница гимназии №2 Мария Казачкова, набравшая 98 баллов.

Всего на аттестацию по этому предмету решились 326 выпускников.

По информации регионального правительства, на ЕГЭ по истории, который сдавали 797 выпускников, никому 100 баллов получить не удалось. Наилучший результат в 98 баллов отмечен у выпускника школы №3 города Белогорск Всеволода Чересова. Аналогичный балл он набрал на ЕГЭ по английскому языку.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 июля, Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ по истории сдавали примерно 110 тыс. выпускников, по химии — около 74 тыс. выпускников. Доля школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог по истории, по сравнению с 2016 годом стала в 2 раза больше. Число выпускников, не сдавших химию, напротив, сократилось на 1,1%.