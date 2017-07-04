Хабаровск, 4 июля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Читайте также: Под родным флагом и без зарплаты: экипаж «Горнозаводска» объявил забастовку

Ольга Демиденко Российский сухогруз «Анатолий Торчинов был брошен вместе с экипажем в китайском порту

3 млн рублей выплатил нерадивый судовладелец — компания «МВ-Лайн» — экипажу теплохода «Горнозаводск». Судно находилось в аварийном состоянии, экипаж не был полностью укомплектован. На сухогрузе отсутствовали элементарные предметы гигиены — мыло, моющие средства для камбуза. Рабочую одежду моряки вынуждены были покупать за собственные средства, которых не хватало даже на самое необходимое — судовладелец не утруждал себя выплатой заработной платы.

Доведенный до отчаяния, экипаж обратился за помощью в Дальневосточную региональную организацию РПСМ.

«Мы немедленно обратились в транспортную прокуратуру г. Находка, к которой территориально относится Подъяпольск. Портовые власти приняли решение о задержании судна в порту до полной выплаты долга по зарплате», — рассказал председатель Дальневосточной организации РПСМ Николай Суханов.

Сегодня, 4 июля 2017 года в адрес Дальневосточного отделения РПСМ пришло письмо от экипажа многострадального судна:

«Благодарим вас за участие в решении нашего вопроса о получении заработной платы! Спасибо, что сумели заставить судовладельца выполнять Трудовой кодекс РФ», — письмо подписали все члены экипажа т/х «Горнозаводск».

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Экипаж еще одного сухогруза все той же компании «МВ-Лайн» — «Анатолий Торчинов» — оказался брошен в китайском порту Шидао без денег, еды, воды, топлива, лекарств. Зарплату судовладелец перестал платить в январе 2017, а с 1 июня полностью прекратил снабжение судна. Российские моряки голодали, болели. Их обращение в посольство России в Пекине ни к чему не привело. Судовладелец отказался репатриировать моряков на родину. Двое членов экипажа были госпитализированы в тяжелом состоянии. Однако, как вскоре выяснилось, «МВ-Лайн» не являлась собственником судна, а была всего лишь арендатором. Сухогруз принадлежит ОАО «Сахалинское морское пароходство». Узнав о сложившееся ситуации, руководство одной из старейших судоходных компаний России забрало судно у нерадивого арендатора и спасает моряков за свой счет. Половина экипажа репатриирована в Россию за счет средств Сахалинского пароходства, с остальными подписаны контракты — судно планируется продать в Китае, кто-то должен поддерживать его на плаву. Сахалинское пароходство частично выплатило морякам задолженность по зарплате, накопленную арендатором. Остальные средства морякам пообещали выплатить, когда «Горнозаводск» будет продан.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания «МВ-Лайн» давно находится на очень плохом счету у Российского профсоюза моряков. В 2014 году сухогруз компании «Полайн» затонул в Японском море. Двое моряков погибли. О гибели их родные узнали только из новостей — судовладелец не только не потрудился известить семьи, но и наотрез отказался выплачивать страховку, положенную в таких случаях, заявив, что он не страховал экипаж. И только когда РПСМ обратился в транспортную прокуратуру и та начала проверку, судовладелец выплатил родственникам погибших моряков положенные компенсации.

По данным РПСМ, первенство по нарушению прав моряков годами держит Сахалинская область. В частности, в отношении сахалинского судовладельца Ивана Пивнева, который с 2015 года регулярно попадает в поле зрения РПСМ и правоохранительных органов в связи с невыплатой заработной платы экипажам, в настоящее время сахалинским Следственным отделом на транспорте возбуждено 20 уголовных дел. Еще один островной судовладелец — ООО «Парус» уже однажды довело экипаж своего судна, т/х «Николай Касаткин» до забастовки в Амстердаме. Сейчас уже новый экипаж все того же судна сообщил, что готов объявить забастовку в Южной Корее — по той же причине: судовладелец систематически не платит.