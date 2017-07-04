Москва, 4 июля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Компания Ford Sollers решила повысить сотрудникам заработную плату на 4,5% и выше, соответствующее заявление было опубликовано 3 июля на официальном сайте компании.

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Сообщается, что заработная плата будет увеличена у сотрудников предприятия, работающих на конвейере, а также у линейных менеджеров. Размер повышения будет зависеть от региона, а также от результатов работы сотрудника.

Ford Sollers рассчитывает на то, что ситуация на российском авторынке в дальнейшем будет стабилизироваться и улучшаться. Пресс-служба сообщает, что в компании фиксируют восстановление спроса в России на автомобили вообще и на продукцию Ford в частности.

В мае 2017 года компания продала в России 3921 авто, это на 12% больше, чем в 2016 году. Несмотря на то, что интерес покупателей больше смещается в сторону кроссоверов, хорошо продается модель Focus, за май компаний удалось реализовать на 53% автомобилей больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Также по сравнению с маем 2016 года в мае 2017-го продажи кроссовера Ford Kuga выросли на 123%, внедорожника Ford Explorer — на 96%, легкого коммерческого автомобиля Ford Transit — на 34%.

Напомним, в июне СМИ сообщали, что продажи Ford в России в сегменте SUV в период с января по май 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 22,2%. За обозначенный период компания смогла продать 5643 автомобиля. Лидирует в продажах модель Ford Kuga.