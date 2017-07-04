Мадрид, 4 июля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Ангела Меркель, канцлер Германии и лидер партии Христианско-демократический союз, 3 июля представила в Берлине свою предвыборную программу. Как отмечает в комментариях испанская El País, «содержание документа должно подвигнуть семьи со средним доходом проголосовать за фрау Меркель на сентябрьских выборах лидера страны». Программа, текст которой занимает 76 страниц, предусматривает постоянный рост занятости населения. Этот процесс, по мнению действующего канцлера, должен свести безработицу в государстве к нулю и обеспечить стопроцентную занятость всему трудоспособному населению к 2025 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В настоящее время количество безработных в Германии составляет 5,5% от общего числа рабочих рук. Меркель обещает своим избирателям в течение нового своего срока во главе государства довести этот показатель до 3%.

Надо полагать, что четвертый срок фрау Ангеле видится не последним, поскольку заканчивается он (если её выберут, разумеется) в 2022 году, и, чтобы справиться с принятыми на себя обязательствами по полной ликвидации безработицы, ей волей-неволей придется пойти и на пятый.

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Кроме того, ради победы на сентябрьских выборах госпожа канцлер рассказала о своих планах о снижении налогообложения для лиц, зарабатывающих между €54 000 и €60 000 в год (государство недополучит из-за этого €15 млрд).

Чтобы не попасть вновь под цунами беженцев — в течение 2016 года в Германию приехали 1,2 млн переселенцев из стран Африки и Ближнего востока — программой Ангелы Меркель предусмотрено инвестирование крупных сумм в развитие экономик стран происхождения незваных гостей.

Обещания, безусловно, выглядят привлекательно и, пожалуй, вряд ли кто станет спорить, что Ангела Меркель — наиболее вероятный кандидат в победители сентябрьских выборов. Ради победы на которых она даже разрешила своим однопартийцам проголосовать за закон об однополых браках, правда сама голосовала на всякий случай против.