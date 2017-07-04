Москва, 4 июля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки выпало более 20% от месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров осадков при месячной норме в 94 миллиметра осадков.

Согласно прогнозу, дожди продолжатся 4 июля, однако они будут кратковременными. Большого количества осадков не ожидается.

Всего же за первые три дня июля в Москве выпало 37 мм осадков — почти 40% месячной нормы.

4 июля к московскому региону подойдёт очередной циклон, который принесёт новые осадки и похолодание. Небольшую передышку с относительно теплой погодой синоптики прогнозируют на 8 и 9 июля.

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