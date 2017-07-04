Сантьяго, 4 июля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Президент Чили Мишель Бачелет 3 июля получила меморандум по иску, поданному ее страной в Международный Суд ООН в Гааге по спору с Боливией о пользовании водами реки Силала, сообщает ИА EFE.

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«У нас есть геологические и гидрологические доказательства, чтобы сказать, что Силала это международная река», — заявила Бачелет в президентской резиденции Паласио-де-Ла-Монеда, принимая от министра иностранных дел Чили многостраничный меморандум по иску.

Цель иска Чили против Боливии в Международном суде заключается в том, чтобы доказать свое право на пользование водами реки Силала, протекающей на границе с Боливией.

«Боливия не может заявлять право собственности на воды, которые являются общими», — заявила Бачелет, добавив, что ее страна пыталась разрешить спор «дипломатично», однако эта попытка провалилась.

Министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос заявил на пресс-конференции, что представитель Чили Ксимена Фуэнтес 3 июля представила в штаб-квартире Международного Суда текст шести томов дела по водам реки Силала, а также набор карт.

Данная документация, по заявлению Муньоса, показывает «однозначно, что Силала международная река и была ею на протяжении 8400 лет в соответствии с научными данными».

Боливия, в свою очередь утверждает, что воды Силалы бьют из родников, которые было искусственно выведены на территорию Чили более 100 лет назад, и обвиняет Чили в злоупотреблении пользованием водными ресурсами.

Между тем Муньос подчеркивает, что Боливия в течение 100 лет признавала международное пользование рекой и «изменила позицию» только в 1999 году.

Напомним, власти Чили подали иск против Боливии в Международный суд в Гааге по вопросу о водах реки Силала 6 июня 2016 года. До этого страны несколько лет безуспешно вели переговоры по этому вопросу. Согласно процедурам Международного суда, после представления меморандума Боливия получает период в один год, чтобы подать встречный иск в Гааге.

В Международном суде ООН также рассматривается иск Боливии против Чили, по которому Боливия требует начать переговоры о предоставлении суверенного доступа к Тихому океану, который страна потеряла в результате войны в ХIХ веке.