Вашингтон, 4 июля, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Понять, будет ли президент США Дональд Трамп добиваться отставки президента Сирии Башара Асада пока не получается: глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон вновь сменил вектор американской политики в Сирии, заявив на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что судьба Асада сейчас находится в руках России, а для США приоритетной задачей является ликвидация террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишут Колум Линч и Робби Грамер в статье для The Foreign Policy.

Kremlin.ru Башар аль-Асад

Авторы напоминают, что почти три месяца назад Тиллерсон настаивал на том, что Асаду придется покинуть свой пост из-за того, что он якобы применил химическое оружие в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Теперь же слова главы Госдепа могут свидетельствовать о том, что администрация Трампа готова позволить России встать «у руля» процесса в Сирии.

Позиция Тиллерсона также отражает признание того, что правительство Сирии, поддерживаемое Россией и Ираном, становится возможным политическим победителем в шестилетней гражданской войне в стране. Подобным шагом США еще больше отходят от Женевского коммюнике 2012 года, подписанного США, Россией и другими ключевыми державами, в котором содержится призыв к созданию переходного правительства с членами режима и оппозиции.

Решение уступить место России в вопросе о будущем Асада совпало с первой встречей главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге.

Оно также принимается тогда, когда администрация Трампа пытается восстановить отношения с Кремлем, несмотря на ряд скандалов, преследовавших Белый дом после выборов Трампа.

Бывший советник Госдепартамента по вопросам передачи власти в Сирии Фред Хоф назвал позицию администрации Трампа в отношении России в Сирии «запутанной». Причиной этого стало отсутствие у Трампа согласованной, всеобъемлющей стратегии национальной безопасности.

Он подчеркивает, что одно дело — уйти от проблемы и сказать, «пусть русские позаботятся об этом», тогда как совсем другое — предположить, что можно добиться определенных результатов, если положиться на Россию.

В таких условиях Москва выиграет от большого числа противоречивых сигналов по Сирии, исходящих из Вашингтона, заключают авторы статьи: без четкой повестки дня для встречи между Трампом и Путиным «существует опасность, что президента [США] перехитрят».