Грозный, 4 июля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Главу отделения Сбербанка России в Чечне Сайд-Магомеда Джабраилова подозревают в создании фирм-однодневок, через которые незаконно обналичили более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

«Организатором создания фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомед Джабраилов, — говорится в сообщении. — Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности».

Представители ведомства полагают, что организации, используя расчетные счета, открытые через чеченское отделение Сбербанка, совершили банковские операции по обналичиванию финансовых средств на сумму более 1 млрд рублей.

По предварительной оценке следственных органов, в результате действий лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел в соответствии с ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время ведется поиск подозреваемого, который вероятно скрывается от следствия за пределами страны.