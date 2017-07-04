Пермь, 4 июля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В Пермском крае — дождливый период. По данным синоптиков, 3 июля стал самым дождливым за все нынешнее лето. В некоторых районах выпало 60% от месячной нормы осадков. Это стало причиной наводнения в нескольких населённых пунктах края, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Александр Васильевич Федоров . После грозы.1868

Как сообщают местные СМИ, в Юсьвинском районе из берегов вышла река Камелька и затопила поселок Майкор. Оказались смытыми мосты, снесенными заборы и затопленными приусадебные участки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю, по состоянию на 09:00 местного времени (07:00 мск) подтопленных территорий в Юсьвинском районе нет, размыты девять участков автомобильных дорог (в том числе шесть мостов). Во всех случаях вопросы безопасности соблюдаются, объезд для экстренных служб предусмотрен, осуществляется дежурство добровольных пожарных дружин.

Пользователи соцсетей сообщают о негативных последствиях ливней в селах Купрос, Крохалево, деревне Урманово. Местные жители публикуют фотографии, где вода затопила огороды и зашла в дома.

В селе Крохалёво и в соседней деревне Урманово вышла из берегов река Кырдымка. Вместе с течением унесло несколько пешеходных мостиков. Из некоторых усадеб уплыли заборы и дрова. Поднявшаяся вода затопила десятки огородов, подойдя вплотную к жилым домам, сообщает «РифейПермь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ильинском районе в результате ливня смыло мост через реку Елковку на участке региональной трассы Сретенское-Рождественское. Из-за дождя в городе Кудымкаре отменили красочное шоу «Танец слонов», которым должен был завершиться фестиваль «Небесная ярмарка».

Стоит отметить, в Прикамье 4 июля метеорологи вновь прогнозируют кратковременные сильные дожди.