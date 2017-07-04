Берлин, 4 июля, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу за день до начала саммита G20 в Гамбурге, передает 3 июля Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Однако эта встреча обещает быть напряженной в связи с позицией Трампа по многим вопросам, особенно в отношении защиты климата и торгово-экономической политики, добавляет издание.

Напомним, президент США объявил в начале июня о выходе из Парижских соглашений 2015 года. Помимо этого, он неоднократно заявлял о склонности американской политики к изоляционизму и протекционизму.

Как передают немецкие СМИ, Меркель «ничего не ждет» от переговоров с Трампом.

«Мы знаем позицию США по многим спорным вопросам, и я не жду, что двухдневный саммит «Большой двадцатки» что-то изменит», — отметила она в интервью изданию.

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер также считает, что «довольно твердую» позицию Трампа по многим вопросам не изменить.

«Что касается внешней политики, на саммите G20 все страны ЕС должны быть одним целым, иначе мы рискуем остаться в роли игрового персонажа», — сказал он в интервью Stuttgarter Zeitung.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит пройдет в Гамбурге 7—8 июля 2017 года.