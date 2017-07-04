Пекин, 4 июля, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 4 июля 2017 года паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7889 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР ослабла более чем на 100 базисных пунктов.

Valutaworld.ru Юань

В заявлении ЦБ КНР подчеркивается, что ослабление национальной валюты является временным явлением, вызванным финансовой активностью третьих стран. Кроме того, колебания курса валюты в пределах 2% абсолютно безвредны для китайской экономики, пишет «Цзинцзи каобао».

В конце 2016 года китайская валюта серьезно ослабла по отношению к доллару США, установив сразу несколько антирекордов пятилетней давности. В апреле и мае 2017 года юань последовательно «отвоевал» потерянные базисные пункты, укрепившись до показателей осени 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 27 июня, паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8292 юаня за доллар. Таким образом, американский доллар укрепился на 72 базисных пункта по сравнению с предыдущим рабочим днем.