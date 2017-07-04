Вашингтон, 4 июля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Ходатайство об отклонении иска российского миллиардера Олега Дерипаски о клевете направило в суд The Associated Press (АР), сообщается на сайте агентства.

(сс) Суд

«Associated Press в понедельник [3 июля] попросило судью отклонить иск о клевете, поданный российским миллиардером [Дерипаской]», — говорится в сообщении.

Агентство утверждает, что Дерипаска выдвигает требования безосновательно. По данным агентства, информация о бизнесмене была достоверной.

Напомним, Дерипаска подал в суд на AP в мае 2017 года — после того, как на сайте агентства была опубликована информация о его «прошлых деловых связях с Полом Манафортом», бывшим советником 45-го президента США Дональда Трампа.

Как сообщало АР, Манафорт якобы тайно работал на Дерипаску десять лет назад, продвигая таким образом интересы российского руководства в Вашингтоне. Якобы Дерипаска платил Манафорту десять миллионов долларов в год.

При этом агентство ссылалось на письмо, которое Манафорт направил Дерипаске. Якобы из этого документа следует, что между ними были финансовые взаимоотношения.

После этого сообщения российские СМИ предложили AP опубликовать письмо, но редакция агентства отказалась. 16 мая Дерипаска подал иск, в котором отметил, что агентство в своем материале преподнесло информацию с искажениями, что повредило его карьере.