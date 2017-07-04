Братск, Иркутская область, 4 июля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Тяжелая инженерная техника Минобороны России переброшена в Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами. Об этом 4 июля сообщает «Радио Маяк».

Ylvers Пожар в лесу

По данным пресс-службы Центрального военного округа, в Братск из Хакасии авиацией доставлены подразделения отдельной железнодорожной бригады. С помощью бульдозеров Т-170 будут обустроены минерализованные полосы и отсечен огонь.

Также на земле будут работать более 50 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, в помощь им выделено 20 единиц спецтехники. В воздух поднимутся вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда округа.

Напомним, в регионе продолжают действовать лесные пожары. Так, 2 июля было ликвидировано 14 возгораний общей площадью 674 гектара. Еще 14 очагов остаются действующими, огнем охвачена площадь более 9 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области установилась аномальная жара, температура превышает климатическую норму на семь градусов. С 22 июня из-за сложной лесопожарной обстановки в регионе объявлен режим ЧС. Населению запрещено посещать лес и въезжать туда на транспорте. Также запрещены лесозаготовительные и другие виды работ на территории лесного фонда.

Читайте также: Глава МЧС требует от туристов знания правил пожарной безопасности