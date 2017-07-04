Москва, 4 июля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Во вторник, 4 июля, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-Китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ совместно с Китайской инвестиционной корпорацией) планируют подписать ряд соглашений на сумму свыше $12 млрд. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщили в пресс-службе РФПИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

«В рамках визита Си Цзиньпина (лидер КНР) 4 июля в Москву РФПИ и РКИФ готовят несколько новых подписаний, — сообщили в фонде. — Ожидается, что с участием РКИФ будут подписаны соглашения в финансовом секторе, сфере электронной коммерции, поставок продуктов питания, а также в туризме и инновационных технологиях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с шестым государственным визитом в Россию с момента вступления в свою должность в 2013 г.

Ожидается, что 4 июля лидер Китая и президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров подпишут план развития российско-китайских отношений и озвучат позиции стран по международным проблемам.

Из Москвы Си Цзиньпин направится в Германию с государственным визитом, где примет участие в предстоящем саммите G20.

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