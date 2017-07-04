Якутск, 4 июля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Дальневосточные регионы получат в 2017 году в качестве компенсаций на выравнивание энерготарифов 27,2 млрд рублей, из них 15,6 млрд будет перечислено Якутии. Об этом на заседании Госсобрания республики заявил министр финансов региона Валерий Жондоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Деньги потратят на возмещение гарантирующим поставщикам электроэнергии выпадающих доходов в связи с доведением тарифов на неё до среднероссийского уровня. Получаемую сумму Госсобрание республики уже вписало в главный финансовый документ региона, изменения в бюджет приняты на сессии 4 июля. В соответствии с корректировками, доходы и расходы региона вырастут на 15,6 млн рублей и составят 187 и 193,4 млрд рублей соответственно.

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«Это безвозмездные целевые взносы, которые перечисляются в субъекты ДФО оптовым оператором электроэнергии, в данном случае ПАО «Русгидро», — сказал Валерий Жондоров, отвечая на вопрос, из каких именно источников поступят деньги. — Средства аккумулируются в неценовой зоне электроэнергетики, в данном случае за пределами Дальневосточного федерального округа, за счёт надбавки к энерготарифу»

Как сообщало ИА REGNUM, средства на выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня получат 5 регионов Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе разница между действующими и скорректированными после выравнивания тарифами будет заметнее всего, так как снижение составит более 70%. В Якутии электричество для крупных компаний станет дешевле на 51%, в Камчатском крае и Магаданской области — на 38%, на Сахалине — на 35,5%.

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