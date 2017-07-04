Лондон, 4 июля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Больница Royal Free в Лондоне нарушила британский закон о защите данных, предоставив компании DeepMind, которая принадлежит Google, данные около 1,6 млн пациентов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британский информационный регулятор ICO.

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Сообщается, данные были предоставлены для тестирования системы выявления и диагностики почечной недостаточности.

«Наше расследование выявило ряд недостатков в том, что касается передачи данных. Пациенты не ожидали, что их данные будут использованы таким образом. Этот процесс должен был быть гораздо более прозрачным», — сказала комиссар информационного регулятора Элизабет Денхэм.

Она также отметила, что регулятором было вынесено решение о том, что тестирование приложения с реальными данными пациентов выходит за рамки полномочий Royal Free.

«Пациент, представляющий свои данные при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях или в процессе лечения не ожидает того, что его данные будут доступны третьей стороне для тестирования мобильного приложения. Тем не менее, мы не отрицаем, что в этом проекте могут преследоваться положительные цели», — добавила Денхэм.

Как отмечается в сообщении, в компании DeepMind признали претензии регулятора, принесли извинения и пообещали оперативно устранить нарушения.

Напомним, компания DeepMind получила доступ к личным данным 1,6 млн пациентов трех британских больниц. Это произошло в рамках подписанного в 2015 году соглашения о разработке приложения Streams, которое способно предсказывать случаи почечной недостаточности.

Компания DeepMind, основанная в Лондоне в 2010 году, занимается развитием искусственного интеллекта. В 2014 года она была выкуплена компанией Google.