Барнаул, 4 июля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Состояние барнаульского подростка, спасшего котёнка и оставшегося без рук, оценивается как тяжёлое, передает корреспондент ИА REGNUM. Ребенок по-прежнему находится в Алтайском краевом центре термических поражений, где за ним круглосуточно ухаживают родители и родственники. Между тем поступок мальчика мало кого оставил равнодушным. Об этом свидетельствуют сотни комментариев со словами поддержки в социальных сетях.

Страница помощи ребенку в соцсети «Вконтакте» Барнаульский мальчик, спасший котенка и оставшийся без рук в результате поражения электрическим током

«Золотой ребенок с добрым сердцем скорейшего выздоровление тебе и огромного терпения!» — говорится в одном из них.

Узнав о его беде, россияне инициировали сбор средств на биотические протезы. Отчеты о поступлении средств размещены на странице помощи ребенку в «ВК». На сегодняшний день уже собрано 600 тыс. рублей.

Напомним, 9 июня ученик 11 класса одного из барнаульских лицеев полез на дерево спасать котенка. В интервьюlife.tv ребенок рассказал, как все произошло:

«Гулял по улице и услышал, что на дереве орет котенок. Мы подошли к этому дереву, попытались залезть на него, но у нас не получилось. Потом я увидел, что рядом с этим деревом проходят две большие трубы, и к этим трубам шла лестница. Я залез по этой лестнице, прошел по трубам, взял котенка и скинул вниз другу. Начал возвращаться обратно и в этот момент меня ударило током. Потом я потерял сознание, упал вниз, очнулся уже только в больнице», — поясняет подросток.

Спасти руки медики не смогли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в барнаульском поселке «Спутник». Следственные органы уже известили о проведении доследственной проверки. Им предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию электросетей.