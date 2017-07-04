Москва, 4 июля, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В июле нефтяные котировки продолжили расти. После нисходящей коррекции на 1,26%, до $48,51 рост возобновился с новой силой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

eluela31 Нефть

К открытию американской сессии был пройдён уровень $49. После закрытия торгов в Европе покупатели достигли отметки $49,68 за баррель.

Brent превысила важный уровень и торгуется сейчас на уровне $49,38. Техническая картина на дневном периоде указывает на повышение котировок до $52 к середине июля. Рынок положительно отреагировал на снижения активности в нефтедобывающем секторе США.

Если рассматривать текущий бычий тренд от минимума $44,34 и скорость восстановления цен, то сегодня в качестве цели можно рассмотреть уровень $50,10/15. Если коррекция от вчерашнего роста котировок затянется по времени, то ралли ожидается от $49,00.

Напомним, 3 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,86%, до $49,68 за баррель, WTI — на 2,16%, до $47,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ поднялась на 3,4% и составила $47,05 за баррель.