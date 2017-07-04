Москва, 4 июля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Перевозка детей 7−11 лет на заднем сиденье автомобиля может происходить с использованием только ремней безопасности — без детского автокресла. Такая информация содержится в подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановлении, сообщили в правительстве РФ.

Senado Federal В детском автокресле

«Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет», — говорится в сообщении.

Теперь при перевозке детей 7−11 лет на заднем сиденье детское автокресло не обязательно, но ребенок должен быть пристегнут стандартными ремнями безопасности. Между тем для езды ребенка до 12 лет на переднем сиденье детское кресло обязательно.

«По результатам проведенных испытаний были сделаны выводы о том, что другие средства (в качестве объекта испытания были выбраны книга, бескаркасное устройство, корректор (адаптер) лямок ремня безопасности) не обеспечивают должный уровень защиты ребенка, сопоставимый с детским удерживающим устройством, удовлетворяющим требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Напомним, до сих пор правила позволяли использовать для детей не только специализированные детские автокресла, но другие устройства, такие как адаптеры ремня безопасности, бустеры. Теперь необходимы только специальные ремни, соответствующие росту и весу ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля Медведев подписал постановление, которое запрещает оставлять в припаркованных автомобилях детей младше семи лет без взрослого.