Сеул, 4 июля, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил 4 июля, что ракета, запущенная КНДР, может быть межконтинентальной, сообщает Reuters.

tpsdave Ракета

Президент Мун отметил, что очередные ракетные испытания Северной Кореи его разочаровали.

Данный запуск со стороны Пхеньяна был произведен спустя несколько дней, как главы Южной Кореи и США призвали КНДР к сдержанности.

Президент Мун добавил, что решительно осуждает ракетный запуск со стороны КНДР, который нарушает резолюции СБ ООН и игнорирует мнение международного сообщества.

Напомним, ранее 4 июля КНДР запустила очередную ракету, упавшую в Японское море, тип ракеты в настоящее время не установлен.

Северная Корея за последние месяцы провела ряд испытаний новых ракет, но главной целью Пхеньяна остается создание межконтинентальной баллистической ракеты способной достичь США.