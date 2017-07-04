Москва, 4 июля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Торги в первый день III квартала (3 июля) завершились укреплением доллара США. Открытие Мосбиржи совпало с обновлением максимума по Brent и перехода цены в коррекционную фазу, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В связи с этим снижение нефтяных котировок на 1,26%, до $48,51 в течение двух часов негативно отразилось на динамике курса рубля. Курс доллара вырос до 59,36 рубля, курс евро — до 67,51 рубля. С восстановлением цен на нефть до $49,00 ослабление российского рубля замедлилось, после прорыва уровня $49,12 — остановилось.

Рубль не смог воспользоваться ростом нефтяных котировок до $49,68 за баррель. По итогам дня он потерял к доллару 0,57%, к евро — 0,01%. Снижение курса евро на рынке Форекс позволило паре евро/рубль закрыться на уровне пятницы (30 июня).

Вероятно, ослабление рубля было вызвано общей негативной динамикой валют развивающихся рынков в преддверии Дня независимости в США. Также давление на курс рубля оказывает неопределенность, связанная со встречей президентов России и США в рамках саммита G20, который состоится 7−8 июля.

Сегодня, 4 июля, Brent стоит $49,37 (-0.48%). Цена на нефть приблизилась к уровню $50. Есть все признаки того, что рост продолжится до $52 к середине июля. Бочка нефти подросла до 2926 рублей.

Учитывая, что сегодня Штаты отмечают День независимости, рублёвые пары сохранят колебания в пределах 50 копеек от текущих уровней 59,27 рубля за доллар и 67,30 рубля за евро.

Напомним, 3 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 33,50 коп. (+0,57%), до 59,26 руб., курс евро — на 0,5 коп. (+0,01%), до 67,32 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-19.35%), евро/рубль — 239,5 млн евро (-18,95%).

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